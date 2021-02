WM-Skispringen

Überraschung auf der Schanze? – Deutsche Frauen Außenseiter

WM-Medaillen waren für die deutschen Skispringerinnen in der jüngeren Vergangenheit Normalität. In Carina Vogt und Katharina Althaus gehen die beiden erfolgreichsten Damen auch am heutigen Donnerstag an den Start. Von einer Favoritenrolle kann trotzdem keine Rede sein.