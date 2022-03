Winterspiele in China

Überraschender Paralympicssieg für Leonie Walter im Biathlon

Leonie Walter ist überraschend Paralympicssiegerin im Biathlon. Die 18-Jährige setzte sich in der Klasse der Sehbehinderten über zehn Kilometer in der Loipe von Zhangjiakou durch und holte die zweite Goldmedaille für das deutsche Team in China.