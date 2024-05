Überraschend hoher Erlös – 48-Zylinder-Motorrad Tinker Toy

Die von einem britischen Ingenieur in Handarbeit aufgebaute 48-Zylinder-Kawasaki Tinker Toy wurde erfolgreich verkauft. Der neue Besitzer war großzügiger als vom Auktionshaus Bonhams erwartet.

48 Zylinder in einem Motorrad? Der Eigenbau Tinker Toy zeigt, wie es geht Foto: Bonhams

SP-X/Stafford. Im Februar 2024 hat das Auktionshaus Bonhams eine Versteigerung der 48-Zylinder-Kawasaki „Tinker Toy“ für Ende April angekündigt. 40.000 bis 60.000 Pfund wurden vom Auktionator als Zielkorridor genannt, was umgerechnet rund 40.000 bis 70.000 Euro entspricht. Mittlerweile hat das vom Briten Simon Whitelock in Handarbeit gefertigte, fahrbare Einzelstück einen neuen Besitzer gefunden. Der musste allerdings deutlich tiefer als erwartet in die Tasche greifen: Erst bei 92.000 Britischen Pfund, umgerechnet annähernd 108.000 Euro, hat der nicht genannte Käufer laut Bonhams im Rahmen der International Classic MotorCycle Show im englischen Stafford den Zugschlag erhalten. Immerhin: Neben viel Hubraum und Zylinder bietet das Tinker Toy sogar einen Guinness-Buch-Eintrag.

Mario Hommen/SP-X