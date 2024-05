Übernahme durch Emco – E-Roller-Marke Unu

Anzeige

SP-X/Berlin. Der Fortbestand der Elektro-Roller-Marke Unu ist dank der Übernahme durch den in Lingen ansässigen E-Roller-Anbieter Emco gesichert. Vorausgegangen war ein Ende November 2023 beantragtes Insolvenzverfahren durch Unu. Nun hat Emco sich Marke, Produktportfolio und den Flagship-Store in Berlin einverleibt. Der Vertrieb der Marke geht also weiter. Aktuell bietet Unu ein Rollermodell in drei Leistungsvarianten zu Preisen zwischen 3.000 und 4.000 Euro an.

Seit Herbst 2022 bietet die Rollermarke Unu mit dem Move ein günstiges Einstiegsmodell Foto: SP-X/Mario Hommen

Zudem will Emco den über 10.000 Unu-Nutzern sein Servicenetzwerk mit fast rund 480 Partnerwerkstätten zugänglich machen. Garantieleistungen von Rollern, welche über die vorigen Gesellschafter verkauft wurden, übernimmt Emco allerdings nicht.

Mario Hommen/SP-X