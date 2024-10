Köln

Gerichtsurteil

Überhol-Unfall: Kommt die Versicherung um Zahlung herum?

Von dpa/tmn

i Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme - auch beim Überholen: So kommen alle im Verkehr sicher ans Ziel. (zu dpa: «Überhol-Unfall: Kommt die Versicherung um Zahlung herum?») Foto: Judith Michaelis/DPA

Gegenseitige Rücksichtnahme ist im Straßenverkehr Pflicht. Sonst wird’s schnell gefährlich, vor allem beim Überholen. Hier kommt es auf den Abstand an. Auch wenn man im Auto an Zweirädern vorbei will.