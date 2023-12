ARCHIV – Ein Lichtstrahl fällt in einer Kirche auf ein Kreuz. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Paderborn (dpa). Der bisherige Mainzer Weihbischof Udo Markus Bentz wird neuer Erzbischof von Paderborn. Papst Franziskus ernannte den 56- Jährigen zum obersten katholischen Geistlichen des Erzbistums Paderborn, wie am Samstagmittag zeitgleich in Rom und Paderborn bekannt gegeben wurde. Bentz sollte im Anschluss (ab 13.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz in Paderborn der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Mit Bentz, der bisher auch Generalvikar in Mainz war und kirchenpolitisch als eher liberal gilt, bekommt das für die katholische Kirche wichtige Erzbistum Paderborn nach gut einem Jahr wieder einen Erzbischof. Seine Einführung soll am 10. März 2024 im Paderborner Dom stattfinden.

Die Personalie war mit Spannung erwartet worden. Das Erzbistum umfasst rund 1,4 Millionen Gläubige und ist eins von bundesweit nur sieben Erzbistümern. Der Erzbischof von Paderborn nimmt damit eine der zentralen Führungspositionen in der katholischen Kirche in Deutschland ein.

Der langjährige vorherige Erzbischof, Hans-Josef Becker, war im Oktober vergangenen Jahres aus Altersgründen ausgeschieden. Becker hatte sich in kirchenpolitischen Fragen nach außen hin eher zurückgehalten. Im Inneren galt er aber als feste Stütze des synodalen Weges hin zu Reformen – etwa bei der Position der Frauen und der kirchlichen Sexualmoral.

«Mit der notwendigen Sachlichkeit und vor allem dem realistischen Blick auf den Zustand der Kirche warst Du stets von der Notwendigkeit des Synodalen Weges überzeugt», hatte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, den ausscheidenden Becker im vergangenen Jahr gewürdigt.

Auch der Paderborner Diözesanadministrator Michael Bredeck, der das Erzbistum in der Übergangszeit geleitet hatte, galt als eher liberal. Er hatte sich im Erzbistum hohe Anerkennung erworben. Mit Spannung wird nun verfolgt, ob der neue Erzbischof für eine Fortsetzung dieses vorsichtigen Reformkurses steht.

Spekulationen über mögliche Kandidaten waren im Vorfeld kaum nach außen gedrungen. Das Wahlverfahren ist streng geheim. Ein Gremium mit 28 Mitgliedern hatte dazu eine geheime Vorschlagsliste in Richtung Rom geschickt. Weitere Personalvorschläge konnten einige deutsche Bischöfe und Erzbischöfe laut dem sogenannten Preußenkonkordat an den Vatikan übermitteln.

Geografisch erstreckt sich das Erzbistum Paderborn in Nordrhein-Westfalen von Minden im Norden bis nach Siegen im Süden und von Herne im Westen bis nach Höxter im Osten. Zusätzlich zu den Gebieten in Westfalen zählen Teile des Kreises Waldeck-Frankenberg (Hessen) und die Stadt Bad Pyrmont (Niedersachsen) zum Erzbistum Paderborn.

Auch der heutige Erzbischof von München und Freising und langjährige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, stammt aus dem im Erzbistum Paderborn: Er war hier einst Weihbischof.

