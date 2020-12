U21 siegt nach Corona-Wirbel in Moldau

Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 20:31 Uhr

Chisinau (dpa). Deutschlands U21-Fußballer haben unbeeindruckt vom Corona-Wirbel um die Mannschaft mit einem klaren Auswärtssieg einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum angestrebten EM-Ticket gemacht.

Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz setzte sich dank einer konzentrierten Leistung verdient mit 5:0 (3:0) in Moldau durch und sammelte wichtige Punkte in der Qualifikation. „Diese Leistung war nicht zu erwarten, das ist nicht selbstverständlich“, sagte Kuntz.

Doppeltorschütze Lukas Nmecha vom RSC Anderlecht traf nach einem Torwartfehler (18. Minute) und per Foulelfmeter (25.), den er selbst herausgeholt hatte. Kölns Salih Özcan (42.), der Mainzer Jonathan Burkardt (67.) und U21-Debütant Dominik Kother (90.+2) erhöhten. „Wir haben nicht fehlerfrei gespielt“, urteilte Trainer Kuntz. „Aber das Engagement und die Einsatzbereitschaft, das war heute überragend.“

Ein positiver Corona-Test bei einem Spieler hatte die Vorbereitung der deutschen Auswahl gehörig durcheinander gewirbelt. Erst wenige Stunden vor dem Spiel stand überhaupt fest, dass das Team nach Moldau fliegen und antreten kann. Allerdings musste Kuntz in dem wichtigen Duell mit einem Kader von nur 17 Spielern auskommen und bot eine Startelf mit zwei Neulingen und einigen U21-Rückkehrern auf.

Dennoch hatte die Mannschaft um den 17 Jahre alten Debütanten Florian Wirtz, der sich den Rekord als jüngster U21-Nationalspieler sicherte, viele gute Szenen und verdiente sich den Erfolg gegen einen schwachen Gegner mit einer konzentrierten Leistung. Nach einer nervösen Anfangsphase mit einigen Wacklern agierte die DFB-Elf dominanter und überzeugte vor allem in der überlegen geführten ersten Hälfte.

In der Gruppe neun liegt die deutsche Auswahl damit weiter einen Zähler hinter Tabellenführer Belgien, der am Abend 5:0 gegen Wales gewann.Nach zwei Niederlagen gegen Belgien muss die DFB-Elf um ihr EM-Ticket kämpfen, am Dienstag steht gegen Bosnien-Herzegowina in Fürth die nächste wichtige Partie an. Die neun Gruppensieger und die fünf besten Zweiten lösen das Ticket für das Turnier 2021.

Die Gäste profitierten in Chisinau immer wieder auch von technischen Fehlern der Moldauer, die auf dem letzten Platz der Gruppe liegen. Doch auch die deutsche Offensive um Doppeltorschütze Nmecha überzeugte gegen einen überforderten Gegner. Ein erstes Tor des Ex-Wolfsburgers zählte nicht (11.), dann ebnete der Stürmer mit seinen U21-Treffern Nummer fünf und sechs früh den Weg zum Sieg.

Obwohl die Kuntz-Elf nach der Pause einen Gang zurückschaltete, hätte der Sieg durchaus noch höher ausfallen können. Lediglich der kurz zuvor eingewechselte Burkardt nach schönem Zusammenspiel mit Özcan und U21-Debütant Kother vom Karlsruher SC nutzten zwei der zahlreichen Gelegenheiten für weitere Treffer.

© dpa-infocom, dpa:201009-99-891915/3