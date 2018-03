U16-Turnier in Diez: Eisbachtal verliert Elfmeterschießen um Platz drei

Kein Teaser vorhanden

Prominente Gegner hatten nicht nur die U 16-Fußballer der Eisbachtaler Sportfreunde (rotes Trikot) am Sonntag beim "Happy Drinks Cup". Auch die JSG Elz/Staffel durfte nach ihrem Turniersieg am Samstag am Hauptturnier teilnehmen, schied jedoch in der Gruppenphase aus. Foto: Andreas Hergenhahn

"Das Turnier über zwei Tage auszurichten, ist natürlich für uns ein deutlich größerer Aufwand. Wir sind jedoch ein eingespieltes Team, deshalb hat sich das voll und ganz gelohnt", freute sich der Jugendleiter des VfL Altendiez, Maximilian Lenz, dass auch am Samstag trotz schlechten Wetters schon gutklassiger Jugendfußball aus der Region in Diez zu sehen war. Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Hauptturniers. Die JSG Elz/Staffel traf in der Gruppe A auf die Offenbacher Kickers, Darmstadt 98 und die Eisbachtaler Sportfreunde. Auch in der Gruppe B waren mit dem FSV Frankfurt, der TuS Koblenz, dem SV Wehen Wiesbaden und der Spvgg EGC Wirges durchaus Nachwuchsmannschaften prominenter Vereine vertreten.

Eine spannende Gruppenphase sahen die zahlreichen Zuschauer auf der Diezer Anlage, an deren Ende sich Darmstadt und die Eisbachtaler Sportfreunde in der Gruppe A, der FSV Frankfurt zusammen mit Wehen Wiesbaden in Gruppe B für das Halbfinale qualifizierten. Im ersten Halbfinale setzten sich die "Lilien", so der Spitzname der Darmstädter, gegen Wehen Wiesbaden erst im Elfmeterschießen mit 7:6 durch. Das knappste aller Ergebnisse reichte dem FSV Frankfurt gegen Eisbachtal. Mit einem 1:0 zogen die Hessen ins Finale ein.

Den dritten Platz sicherte sich im anschließenden Elfmeterschießen gegen die "Eisbären" der SV Wehen Wiesbaden (5:3). Im Endspiel boten die Mannschaften aus Darmstadt und Frankfurt den Zuschauern dann erneut attraktiven und hochklassigen Jugendfußball. Vor allem taktisch traten beide Teams schon sehr gut geschult auf und ließen keine Gegentreffer zu. Also musste wieder das Elfmeterschießen entscheiden. Vom Punkt setzte sich der FSV Frankfurt mit 4:3 gegen die Darmstädter durch. "Wir haben hier tollen Jugendfußball gesehen. Es gab keine Verletzungen und Karten, es ist alles ruhig geblieben – und das Wetter hat am Sonntag auch mitgespielt, sodass einige Zuschauer den Weg zur Anlage gefunden haben", war Jugendleiter Maximilian Lenz hochzufrieden mit dem diesjährigen "Happy Drinks Cup". Auch im nächsten Jahr soll wieder ansehnlicher Jugendfußball in Diez zu sehen sein.

"Alle Mannschaften haben Interesse an einer Teilnahme im nächsten Jahr bekundet", freute sich Lenz, stellte aber gleichzeitig eine weitere Verbesserung des Teilnehmerfelds in Aussicht: "Wir haben noch einige Nummern in der Schublade, mit denen wir die Qualität des Turniers noch einmal verbessern könnten." ils