Die neue Hassia-Choreografie: Aílton (rechts) gibt den Jubel vor, seine Mitspieler huldigen dem Superstar. Der brasilianische Kugelblitz, alias Blitz von Bingen, sorgte für irre Stimmung am Hessenhaus.

Foto: Michael Ottenbreit

1300 Zuschauer wollten den neuen Star sehen. Als er nach 70 Minuten seine erste Aktion hatte, staunten sie alle nicht schlecht. Zwei Ingelheimer, Jimmy Umbs und Steffen Becker, stürzten auf den 39-Jährigen zu. Toni guckte kurz, spitzelte den Ball über die Beine der beiden, hüpfte hinterher und zog von dannen. Den Steilpass konnte Daniel Pflüger noch nicht verwerten. Der Topstürmer übernahm den Abschluss danach selbst und knipste doppelt. Wie macht man solche Tore? "Das zweite Tor: Typisch Ailton! Schöner Pass! Gucke, Torwart kommt, linker Fuß, drin." Schöner als der Kugelblitz kann es keiner beschreiben.

Hassia-Manager Stefan Seidel, der für den Transfer viel Häme und Kritik hatte einstecken müssen, drehte nach dem Treffer eine Ehrenrunde über den Platz. Später passte er vor Stolz kaum durch den Türrahmen des Hassia-VIP-Raums... "Der Plan ist aufgegangen", sagte er und sprach über den Matchplan. Aber auch der Ailton-Plan war aufgegangen. Zuschauer, Stimmung und zwei Toni-Tore. Der Kugelblitz ist eingeschlagen. Die restliche Binger Mannschaft wurde von Naturgewalt Ailton mitgerissen. Kaum war er auf dem Feld, spielten alle eine Stufe besser.

Dabei hatte es in den 69 Minuten vorher durchaus positive Eindrücke gegeben: Glody Kuba präsentierte sich als zweikampfstarker und spielintelligenter Sechser. Matthias Mahr, aus der Bezirksklasse zur Hassia gekommen, machte in der offensiven Viererreihe eine gute Partie. Sein Spielwitz brachte viel Schwung, lediglich das Tempo ist für ihn noch etwas zu hoch. In der Abwehr passte aber noch nicht alles zusammen. Trainer Ekrem Soy, derzeit wegen einer Sperre Tribünengast, brüllte vor Wut das ein oder andere Mal durchs Stadion. Gerade Markus Schmand, in der vergangenen Saison ein Leistungsträger, träumte im Aufbauspiel häufig. Darüber täuschte auch sein traumhafter Pass vor dem 2:0 nicht hinweg. Obwohl, Freitagabend schon.

So geht's weiter: am Sonntag, 15 Uhr, bei TB Jahn Zeiskam.

Carsten Zillmann