TuS Meddersheim siegt im Topspiel

Staubige Angelegenheit: Auf dem Hartplatz in Schwarzerden sicherte sich die SG Seesbach/Schwarzerden (rote Trikots) einen Dreier gegen die SG Breitenheim/Lauschied.

Foto: Klaus Castor

SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach III – SG Hüffelsheim/Niederhausen III 6:4 (4:1). Die Hüffelsheimer enttäuschten erneut. Auch im zweiten Spiel sprang nichts Zählbares heraus. Die Gäste verpassten es, in den ersten 30 Minuten richtig dagegen zu halten. Bis zum Pausenpfiff hatte die Heimelf das Spiel unter Kontrolle. Die Umstellungen in der Pause von Gäste-Coach Erik Hoffmann schienen aber gefruchtet zu haben. Jörg Maier, der Zugang aus Hackenheim, und Philipp Christmann durften schon in der Halbzeit duschen gehen. Für sie kamen neu in die Partie Dennis Siebel und Marvin Jung. Neu eingestellt, sowohl personell als auch auf mentaler Ebene, schafften es die Hüffelsheimer immer wieder, den Anschluss herzustellen. In der 85. Minute stand es 5:4, die Karten schienen neu gemischt zu werden, doch dann sorgte Willi Murschel für die Entscheidung (88.). Murschel hatte zuvor bereits dreimal getroffen (23., 25., 73.) und war der Mann des Spiels. Außerdem trafen für die Hausherren noch Oliver Kallenbach (5.) und Jeffrey Renner (28.). Für die Hüffelsheimer waren Denis Dunzweiler (30., 70.), Patrick Schneider (67.) und Sebastian Busse (85.) erfolgreich.

TuS Meddersheim – TuS Boos 4:2 (1:1). "Es war ein richtig gutes Kreisligaspiel und das trotz dieser enormen Hitze", erklärte Joachim Reidenbach, der Abteilungsleiter der Heimelf. Die Partie war ausgeglichen, und es ging rauf und runter. Zudem wurde das Spitzenspiel des zweiten Spieltags von Schiedsrichter Dietmar Köndgen gut geleitet und war somit zu jeder Zeit fair. Reidenbach: "Insgesamt ist das Ergebnis zu hoch ausgefallen, aber der Sieg ist dennoch in Ordnung. Beide Mannschaften haben klasse gefightet, und unsere Mannschaft hat selbst bei einem Rückstand nie den Kopf hängen gelassen. Der Glaube an den Erfolg hat niemals gefehlt." Torfolge: 1:0 Michael Linn, 1:1 und 1:2 Thomas Stephan, 2:2 Fabian Verheyen, 3:2 Linn, 4:2 Verheyen.

SG Schmittweiler/Callbach/ Reiffelbach/Roth – VfL Sponheim II 5:0 (3:0). Insgesamt war es eine klare Angelegenheit und ein verdienter Sieg für den Vorjahreszweiten aus Schmittweiler. Damit bestätigten die SGler ihren guten Eindruck vom 5:1-Auftaktsieg gegen Weinsheim II. Auch gegen den VfL waren sie klar dominierend und spielten sich eine Fülle an Chancen heraus. Die Tore schossen Jegor Lind (38., 42., 44., 57.) und Benjamin Raab (80.). Besonders erwähnenswert ist, dass Lind sein Torekonto bereits jetzt auf sechs Tore hochgeschraubt hat und die Torjägerliste mit Mark Paulus vom TuS Gangloff anführt.

VfL Simmertal II – SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg 4:1 (3:1). VfL-Spielertrainer Oliver Seis schlug innerhalb von fünf Minuten gleich dreimal zu (17., 18., 22.) und brachte die Seinen damit auf den richtigen Weg. Doch dann kam eine kurze Phase der Unkonzentriertheit, und Tobias Stiebitz erzielte mit seinem Treffer das 1:3 aus der Sicht der Gäste. Aber nach diesem kleinen Rückschlag für die Platzherren waren sie direkt wieder hellwach. In der 78. Minute legte der VfL sogar noch einmal in Person von Anil Isik nach.

SG Seesbach – SG Breitenheim 3:1. Von diesem Match waren keine Informationen in Erfahrung zu bringen. Christian Tuschner