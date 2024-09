TuS Hackenheim – SG Hüffelsheim 0:2 (0:0)

Anzeige

SG Hüffelsheim: König – Baier (46. Mörbel), Hermann, Walther – Balzer (59. Müller), Schmidt, Scheick, Hahn – Lind (79. Dayton), El-Haiwan (90. B. Kreidler) – Reidenbach (88. Keita).

Schiedsrichter: Walker (Kaiserslautern).

Zuschauer: 400.

Tore: 0:1 Mörbel (62.), 0:2 Sadeghi (86., Eigentor).

Besonderheit: Steyer schießt Foulelfmeter neben das Tor (55.).

Beste Spieler: Erbach, Sadeghi, Gäns – Mörbel, Müller, Scheick.

So geht's weiter: Der TuS spielt am Samstag, 16 Uhr, bei der SG Rieschweiler. Die SGH empfängt am Mittwoch, 19.30 Uhr, im Verbandspokal-Achtelfinale den FV Dudenhofen und ist in der Landesliga am Samstag, 17.30 Uhr, beim FC Schmittweiler-Callbach zu Gast.