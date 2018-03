TuS Gutenberg alleiniger Spitzenreiter

Kein Teaser vorhanden

Kreuznacher FC – SG Fürfeld/Neu-Bamberg 0:2 (0:0). Bei den Fürfeldern feierte der 18-jährige Torhüter Jörn Zillmann sein Debüt in der ersten Mannschaft. Zillmann, der den verhinderten Dominik Frondorf vertrat, hatte einen entspannten Arbeitstag. Die Bad Kreuznacher hielten zwar bis zu den Gegentoren ordentlich mit, erspielten sich aber kaum Chancen. Artur Preis per Foulelfmeter (55.) und Niclas Lerch (80.) machten den Auswärtserfolg der Kombinierten perfekt.

SG Seibersbach/Dörrebach – SG Eintracht Bad Kreuznach II 2:3 (2:2). Zweimal gingen die Seibersbacher in Führung. Am Ende standen sie dennoch mit leeren Händen da. "Eine unglückliche Niederlage", sagte Harald Scholl, Abteilungsleiter der Platzherren. Pascal Schulz und Tom Craß hatten für die Gastgeber getroffen. Die Eintracht-Tore erzielten Tomislav Stosic (2) und Jan Becker.

SG Guldental II – SG Braunweiler/Sommerloch 3:3 (2:1). In einem offenen Spiel schenkten sich beide Teams nichts. Guido Kuhn brachte die Guldentaler mit 1:0 und 2:1 in Führung. Das Tor der Gäste hatte Maurice Jost erzielt. Im zweiten Spielabschnitt drehten Marco Dörner per Strafstoß und Daniel Bartsch die Partie, ehe Marco Bell der Heimmannschaft immerhin noch einen Zähler sicherte. Beide Mannschaften kassierten je eine Gelb-Rote Karte.

SG Adler Winzenheim – TSV Langenlonsheim/Laubenheim II 5:0 (1:0). Ungefährdet schlugen die Winzenheimer die zweite Garde des TSV. Emre Bostanci, Peter Steinmetz, Andreas Oberst, Stephen Sotello und Wilson Mateus de Castro trugen sich in die Torschützenliste ein.

SC Hallgarten – FSV Bretzenheim II 2:1 (1:1). Anfangs lieferte der FSV eine starke Vorstellung ab. Ricardo Marques besorgte die Gäste-Führung. "Etwas überraschend, aber nicht unverdient kamen wir zum Ausgleich", erklärte SC-Coach Mario Jost. Christoph Schröder war erfolgreich. Nach der Pause machte Sascha Kownatzki den zweiten Saisonsieg der Gastgeber perfekt.

SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim – SG Wallhausen/Dalberg/Argenschwang 5:0 (4:0). "In der ersten Hälfte haben wir stark gespielt", berichtete Michael Hirsch, Trainer der Pfaffen-Schwabenheimer. Thorsten Knicker (10.), Markus Hirsch (12.) und Daniel Böhme (17., 20.) legten vier Tore für die Platzherren vor. Das 5:0 markierte Timo Klumb (90.).

TuS Stromberg – SV Waldlaubersheim 3:3 (1:2). Jürgen Aranda (27.) und Max Krupke (41.) zeichneten für die Pausenführung der Gäste verantwortlich. Das 1:1 ging auf das Konto von Matthias Beck, der einen Freistoß direkt verwandelte (32.). In den zweiten 45 Minuten trafen Markus Nobreid (50.) und Viktor Krajtor (75.) für den TuS, ehe Aranda für den 3:3-Endstand sorgte (81.). "Es war ein umkämpftes, aber faires Spiel", so TuS-Trainer Werner Ehle.

TSV Volxheim – TuS Gutenberg 0:6 (0:4). Mit dem TSV hatten die Gutenberger keine Probleme. Alexander Federl per Doppelpack, Florian Wilhelm, René Dupont, Danny Enkler und Lukas Gräff ließen den Tabellenführer in Volxheim jubeln. Lukas Erbelding