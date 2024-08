Lukas Dauser schlägt bei seiner Übung am Barren mit dem Bein auf den Holm. Damit ist die ersehnte Olympia-Medaille in Paris futsch.

Olympia, Paris 2024, Turnen, Mehrkampf, Männer, Qualifikation, Barren, Deutschlands Lukas Dauser jubelt. (zu dpa: «Turn-Weltmeister Dauser ohne Medaille in Paris»)

Olympia, Paris 2024, Turnen, Mehrkampf, Männer, Qualifikation, Barren, Deutschlands Lukas Dauser jubelt. (zu dpa: «Turn-Weltmeister Dauser ohne Medaille in Paris») Foto: Marijan Murat/DPA

Anzeige

Paris (dpa). Turn-Weltmeister Lukas Dauser hat bei den Olympischen Spielen in Paris an seinem Spezialgerät Barren keine Medaille gewonnen. 44 Tage nach seinem Muskelbündelriss im rechten Bizeps turnte der 31-jährige Unterhachinger in einem hochklassigen Finale nicht fehlerfrei zu 13,700 Punkten und belegte damit Rang sieben. Bei einer Drehung schlug Deutschlands Sportler des Jahres mit einem Bein auf den Holm.

Olympiasieger wurde wie 2021 in Tokio der Chinese Jingyuan Zou mit 16,200 Punkten. Silber gewann Illia Kowtun aus der Ukraine mit 15,500 Zählern. Bronze holte sich Team- und Mehrkampf-Olympiasieger Shinnosuke Oka aus Japan mit 15,300 Punkten.