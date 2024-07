Klappt es mit der Nummer sechs? Ausnahme-Turnerin Simone Biles hat ein neues Element angekündigt. Sie ist nicht die Einzige, die in Paris eine Neuheit zeigen will.

Vor den Olympischen Sommerspielen, Olympia Paris 2024, Turnen, Simone Biles aus den USA übt den Stufenbarren während eines Turntrainings in der Bercy Arena. (zu dpa: «Turn-Superstar Biles kündigt in Paris neues Element an»)

Paris (dpa). Turn-Superstar Simone Biles hat bei den Olympischen Spielen in Paris eine Weltneuheit angekündigt. Die 27 Jahre alte US-Amerikanerin hat beim Weltverband (Fig) ein neues Element am Stufenbarren angekündigt. Wie in einer Instagram-Story der viermaligen Olympiasiegerin zu sehen ist, turnt sie eine komplette Vorwärtsumdrehung am unteren Holm und anschließend eineinhalb Umdrehungen im Handstand. Nach Angaben der Fig ist dies eine Weiterentwicklung eines Elementes, das nach dem kanadischen Turner Wilhelm Weiler benannt ist.

Zuletzt hatte Biles bei den Weltmeisterschaften im Oktober 2023 in Antwerpen mit einem neuen Element beim Sprung für Aufsehen gesorgt. Der Jurtschenko mit anschließendem Doppelsalto rückwärts gebückt wurde als «Biles II» in die Wertungsrichtlinien aufgenommen. Der mit 6,4 Punkten schwierigste Sprung im Frauen-Turnen war bereits das fünfte Element, das nach ihr benannt worden ist.

Neben der US-Amerikanerin wollen drei weitere Turnerinnen neue Elemente präsentieren. Die Niederländerinnen Lieke Wevers und Naomi Visser wollen beide eine dreifache Umdrehung mit waagerecht gehaltenem Bein zeigen. Sprung-Olympiasiegerin Rebeca Andrade aus Brasilien hat an ihrem Spezialgerät einen Jurtschenko mit Dreifachdrehung angemeldet.