Die US-Turnerin Simone Biles turnt am Stufenbarren bei den United States Gymnastics Olympic Trials in Minneapolis. Superstar Biles hat sich zum dritten Mal für Olympische Spiele qualifiziert und führt das Turnteam der USA in Paris an. (zu dpa: «Turnerin Biles für Olympia in Paris qualifiziert») Foto: Abbie Parr/DPA