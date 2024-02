Nach Knieverletzung

Cottbus

Turner Toba gibt Comeback bei Weltcup in Baku

Spitzenturner Andreas Toba gibt fünf Monate nach seinem Kreuzbandanriss sein Comeback. Bundestrainer Valeri Belenki kündigte an, dass der 33-Jährige aus Hannover beim nächsten Weltcup vom 7. bis 10. März im aserbaidschanischen Baku startet. «Das ist sein Wettkampf-Comeback. Ihm geht es gut», sagte Belenki am Rande des Weltcups in Cottbus.