Istanbul/Moskau (dpa) – Die Außenminister Russlands und der Türkei bereiten Anfang der Woche in der türkischen Hauptstadt Ankara gemeinsam einen Syriengipfel für Anfang September vor. Das geht aus einer Mitteilung des russischen Außenministeriums hervor. An dem vom türkischen Staatspräsidenten Erdogan angeregten Vierer-Gipfel sollen die Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, der Türkei und Russlands teilnehmen. Der russische Außenamtschef Lawrow wird morgen und übermorgen in Ankara sein.