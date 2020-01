Heizkosten sparen

Türen in beheizten Räumen schließen

Im Winter heizen viele ordentlich, damit es gemütlicher ist. Längst nicht in allen Räumen ist das gleichermaßen nötig. Wichtig ist aber, die Wärme in Zimmern zu halten, in denen man sich viel aufhält.

Lesezeit: 1 Minuten