TSV hofft auf gute Nachrichten aus Bengen

Winni, wie steht's in Bengen? Emmelshausens Trainer Marco Pfeffer (rechts) und der Abteilungsleiter Winfried Hawig (links) müssen auf Bengener Schützenhilfe gegen Mendig hoffen, nur so kann ihr TSV – vorausgesetzt er gewinnt gegen Gönnersdorf – am heutigen Samstag Meister in der Bezirksliga werden.

Foto: B&P Schmitt

Was auf den anderen Plätzen passiert, interessiert TSV-Trainer Marco Pfeffer (vorerst) nicht: "Wir müssen auf uns schauen, das Spiel gewinnen. Alles andere bringt nichts. Erst, wenn wir auf der Siegerstraße sind, können wir zum Hörer greifen." Abteilungsleiter Winfried Hawig wird dann sein Smartphone zücken und den Kontakt zur FSG Bengen suchen. Bengen empfängt den Lokalrivalen Mendig. Die FSG ist Tabellenachter, für sie geht es um nichts mehr, dennoch sagt Pfeffer: "Für uns könnte es keinen besseren Gegner für Mendig geben als Bengen."

Dafür muss man eine Sache wissen: Vor vier Jahren, als die SG Leimbach in die Bezirksliga aufgestiegen ist, ging Bengen als Tabellenführer in den letzten Spieltag der Kreisliga A Rhein/Ahr – und musste nach Mendig. Die Vulkaneifeler – damals Achter in der A-Klasse – kämpften bis zum Umfallen und trotzten Bengen ein 0:0 ab. Leimbach gewann sein Spiel, überholte Bengen und wurde Meister. Gibt es vier Jahre später für Mendig die Retourkutsche? "Alles ist möglich", sagt Pfeffer: "Wir haben Anfang der Woche nach Bengen angerufen und direkt gemerkt, wie heiß die FSG auf Mendig ist."

Doch Emmelshausen muss seine Hausaufgaben machen. Das gerettete Gönnersdorf könnte ein dankbarer Gegner sein. Der FC-Trainer Günther Kramprich orakelte aber bereits, dass "wir vielleicht 0:0 in Emmelshausen spielen, Mendig in Bengen baden geht und plötzlich Oberwinter der lachende Dritte sein wird". Ein Szenario, dass der TSV tunlichst vermeiden will. Trainer Pfeffer will mit seiner Elf noch viele Ziele erreichen: Im 30. Saisonspiel soll der 20. Sieg her, dann wäre Platz zwei sicher. "Das hätte uns vor der Saison doch keiner zugetraut, dass wir mindestens Zweiter werden", sagt Pfeffer. Den Titel "beste Defensive" hat der TSV mit 29 Gegentore so gut wie sicher. Pfeffer: "Und da wollen wir mit aller Macht unter 30 bleiben. Die Einführung der Viererkette hat sich bezahlt gemacht." Emmelshausen kann viele kleine Ziele heute erreichen, aber für das große Ziel Meisterschaft benötigt der TSV Bengener Schützenhilfe.

Gegen Gönnersdorf muss Pfeffer wie beim 3:0 in Andernach auf Daniel Hieronimus und Dennis Flosdorff verzichten. Ab Sommer neu im TSV-Kader stehen Timuchin Uzun und Igor Mut: Sie sind die Neuzugänge Nummer drei und vier nach Claudio Jozsa (Plaidt) und Philipp Rath (A-Jugend TuS Koblenz). Uzun ist 20 Jahre alt, kommt aus Boppard, spielte aber bisher ausschließlich für den Koblenzer A-Ligisten Cosmos. "Er ist ein Linksfuß und schnell", sagt Abteilungsleiter Hawig. "Bei Cosmos spielte Timuchin linker Verteidiger, er kann auch offensiver spielen."

Universell im Defensivbereich einsetzbar sei Mut, der von Rot-Weiß Koblenz kommt. In der Rheinlandliga hat der 20-Jährige einige Partien von Beginn an absolviert. "Igor ist ein giftiger Typ, der vor allem Zweikämpfe gewinnen will", sagt Hawig. "Spieler von der Sorte kann der TSV immer gut gebrauchen." Jetzt fahndet Emmelshausen noch nach Offensivspielern. "Wir haben noch drei, vier Namen auf dem Zettel", sagt Hawig. "Wenn wir zwei davon kriegen, wären wir gut aufgestellt – egal, in welcher Liga wir spielen." Die Frage nach der Ligazugehörigkeit ist am Samstag um 18.45 Uhr beantwortet. bon