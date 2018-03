TSK-Geher holen drei DM-Medaillen

Kein Teaser vorhanden

Ursula Herrendoerfer bemühte sich in der Klasse W70 vom Start an um ein gleichmäßiges und ruhiges Tempo und konnte am Ende nach 36:49,46 Minuten ihrer großen Titelsammlung eine weitere nationale Meisterschaft hinzufügen. Wesentlich engagierter musste hingegen Nicole Hörl in der Klasse W40 zur Sache gehen, denn sie hatte in Maria Unterholzer vom TV Altötting eine sehr ambitionierte Gegnerin, die gleich nach dem Start ein hohes Tempo anschlug. Nicole versuchte auf den ersten 1000 Metern in 5:13 Minuten noch mitzuhalten, musste dann aber doch einen Rückstand von knapp 30 Metern hinnehmen. Am Ende konnte sie sich mit neun Sekunden Rückstand über Platz zwei in 27:43,10 Minuten freuen.

Auch Dr. Wolfgang Schaefer hatte es in der Klasse M 75 mit zwei ehrgeizigen Mitstreitern zu tun. Er drehte von Anfang an seine Runden zusammen mit dem Meister im 10 km-Straßengehen, Reinhard Hucke vom Gehsportverein Regensburg, während Frank Knäringer (TSG Esslingen) einige Meter zurücklag. Schaefer versuchte immer wieder anzugreifen, kam aber nicht vorbei. So musste die Zielgerade entscheiden, und hier war Hucke der etwas stärkere und ging mit 4,7 Sekunden Vorsprung über die Ziellinie, die Dr. Wolfgang Schaefer nach 34:47,79 Minuten überquerte.

Am meisten hatte der Allergiker Joachim Bauer (M60) unter den hochsommerlichen Temperaturen zu leiden. Viele Runden lang ging er zusammen mit dem Gießener Werner Mink, den er am Ende aber auch ziehen lassen musste. Bauer wurde schließlich Fünfter in unter diesen Umständen annehmbaren 33:03,66 Minuten. ws