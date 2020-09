Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme fiel den Beamten in der Atemluft der Mitteilerin Alkoholgeruch auf. Da sie zuvor selbst angegeben hatte, mit dem Auto nach Oberscheidweiler gefahren zu sein, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser Test bestätigte die Feststellung der Beamten. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.



Trunkenheitsfahrt und Unfallflucht



Am Sonntag, 13. September 2020. gegen 20:30 Uhr erhielt die Polizei in Bernkastel-Kues einen Hinweis auf eine möglicheTrunkenheitsfahrt zwischen Maring-Noviand und Osann-Monzel. Etwa 10 Minuten später, gegen 20:40 Uhr, wurde der Polizei Wittlich ein Verkehrsunfall mit Flucht in Platten gemeldet. In beiden Fällen war die Rede von einem schwarzen Audi TT. Ein solches Fahrzeug konnte wenig später in der Ortslage Zeltingen durch Beamte der Polizei Bernkastel-Kues angetroffen werden. Es handelte sich tatsächlich um das gesuchte Fahrzeug, dessen Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ebenso konnten an der Seite des Fahrzeuges frische Unfallspuren festgestellt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eröffnet.



Brand in Wittlich



Am Montag, 14.09.2020, gegen 01:05 Uhr, wurde die Polizei in Wittlich durch die Rettungsleitstelle über einen Brand am Fallerberg in Wittlich informiert. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort hatte die Feuerwehr das Feuer bereits abgelöscht. Die zwei Brandstellen befanden sich an den Böschungen rechts und links des geteerten Weges oberhalb des Wasserhäuschens. An den ca. 45 beziehungsweise 60 Quadratmeter großen Flächen war oberflächlich das Gras abgebrannt. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Feuerwehr Wittlich war mit insgesamt 12 Kräften im Einsatz.



