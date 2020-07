Am Sonntag, den 26.07. 2020, gegen 23.15 Uhr, wurde ein PKW in Alpenrod eine Verkehrskontrolle unterzogen.

Alpenrod (ots). Am Sonntag, den 26.07.2020, gegen 23.15 Uhr, wurde ein PKW in Alpenrod eine Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem 39-Jährigen PKW-Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,0 Promille aufwies. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige aufgenommen.



