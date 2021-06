Trunkenheit im Verkehr unter dem Einfluss von Alkohol und verhinderte Trunkenheitsfahrt

Am 05.06.2021 gegen 01:30 Uhr befuhr ein 15-jähriger Fahrzeugführer eines Mofas aus dem Bereich der VG Daun die Ortslage von Kelberg.





Hierbei wurde er durch Beamte der Polizeiinspektion Daun einer Kontrolle unterzogen.



Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer eine Alkoholisierung von über 1,1 Promille festgestellt.



Dem Fahrzeugführer wurde auf Grundlage der einschlägigen Eingriffsnormen der StPO eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, im Anschluss wurde er seinem Erziehungsberechtigten überstellt.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.



Im Zuge der weiteren Kontrolle fiel an gleicher Stelle ein 15-Jähriger aus dem Bereich der VG Kelberg auf, welcher ebenfalls eine Alkoholkonzentration von mehr als 1,1 Promille aufwies.



Der 15-Jährige konnte durch die kontrollierenden Beamten noch am Fahrtantritt gehindert werden.



Er durfte erst nach Ausnüchterung weiterfahren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



