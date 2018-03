Aus unserem Archiv

Hamburg

Die deutsche Ausgabe des Trump-Enthüllungsbuchs „Fire and Fury“ erscheint heute im Rowohlt Verlag. Die erste Auflage geht mit 300 000 Exemplaren an den Start. „Wir glauben, dass das Buch ein Erfolg wird“, sagte Cheflektor Thomas Überhoff der dpa. Die Vorbestellungen bei dem Hamburger Verlag hätten die Erwartungen übertroffen. Das Buch über das Weiße Haus unter US-Präsident Donald Trump war Anfang Januar in den USA erschienen und hat seitdem hohe Wellen geschlagen. Der amerikanische Journalist Michael Wolff beschreibt darin eine völlig chaotische Regierungsführung.