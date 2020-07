Trump zu Strick bei Wallace: „Hat er sich entschuldigt?“

In der Debatte um den Fund eines Stricks in der Garage des Rennfahrers Bubba Wallace hat sich nun auch US-Präsident Donald Trump zu Wort gemeldet.

„Hat Bubba Wallace sich entschuldigt bei all den großartigen Nascar-Fahrern und Offiziellen, die ihm zu Hilfe kamen, an seiner Seite standen und bereit waren, alles zu opfern, um dann herauszufinden, dass die ganze Sache nur ein weiterer Scherz war?“, twitterte er.

Vor zwei Wochen wurde in der Garage des einzigen schwarzen Fahrers in der Nascar-Rennserie, Bubba Wallace, ein Seil gefunden, das zu einer Schlinge geformt war. Der Fund wurde zunächst als rassistischer Angriff auf den 26-Jährigen gewertet. Das FBI verneinte jedoch ein Hassverbrechen. Ermittlungen kamen demnach zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem Seil um ein Garagentor-Zugseil handele, das wie eine Schlinge geformt war und bereits im Herbst 2019 angebracht worden war. Damals habe noch niemand wissen können, dass das Wallace-Team vor zwei Wochen diese Garage zugewiesen bekomme. Kurz danach veröffentlichte Nascar ein Foto des Stricks. Wallace selbst beharrte auf der ursprünglichen Einschätzung, dass es sich um einen Galgenstrick handle.

Trump schrieb in seinem Tweet weiter, dass dieser Fall und die „Flaggen-Entscheidung“ zu den niedrigsten Einschaltquoten überhaupt geführt hätten. Nach landesweiten Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze hatte die Rennserie Mitte Juni die Kriegsflagge der Konföderierten bei all ihren Veranstaltungen verboten. Wallace hatte sich zuvor für ein solches Verbot ausgesprochen. Die Konföderierten hatten im Amerikanischen Bürgerkrieg (1861 bis 1865) der Südstaaten gegen den Norden gekämpft und sich gegen die Abschaffung der Sklaverei und gegen mehr Rechte für Schwarze gewehrt. Die Kriegsflagge ist in den Augen vieler US-Amerikaner ein Symbol für Rassismus.

