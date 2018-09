Washington

US-Präsident Donald Trump hat erneut schwere Vorwürfe gegen Deutschland wegen der Zustimmung zum Bau der Pipeline Nordstream 2 erhoben. „Es ist sehr unglücklich für das deutsche Volk, dass Deutschland Milliarden und Abermilliarden Dollar für seine Energie an Russland zahlt“, sagte Trump vor einem Gespräch mit Polens Staatspräsident Andrzej Duda im Weißen Haus. Es sei „eine schlechte Sache“ für die Menschen in Deutschland. Die USA versuchen derzeit verstärkt, ihr im Überfluss vorhandenes Gas in Europa zu verkaufen.