Washington

US-Präsident Donald Trump will seine Entscheidung über die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran schon morgen in Washington bekanntgeben. Das erklärte er via Twitter. Trump trifft seine Entscheidung damit vier Tage vor dem Fristablauf am 12. Mai. Bis dahin musste er darüber entscheiden, ob er Sanktionen gegen den Iran noch einmal aussetzt. Dazu sind die USA im Rahmen des Atomdeals verpflichtet. Im Gegenzug verpflichtet sich der Iran, auf einen Großteil seiner Urananreicherung zu verzichten.