Atlanta

US-Präsident Donald Trump setzt im 53. Super Bowl auf einen Sieg der New England Patriots und Star-Quarterback Tom Brady über die Los Angeles Rams. „Sie haben einen sehr besonderen Besitzer und Coach und sicherlich den großartigsten Quarterback der Geschichte. Also würde ich sagen, dass sie gewinnen“, sagte Trump in einem Interview des Fernsehsenders CBS, das vor dem Finale der Profiliga NFL ausgestrahlt wurde. Den fünfmaligen Meister aus New England zeichne seine Chemie aus. „Ich hoffe, es wird ein großartiges Spiel“, sagte Trump.