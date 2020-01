Davos

Trump droht weiter mitStrafzöllen auf EU-Autoimporte

US-Präsident Donald Trump hat der Europäischen Union erneut mit der Einführung von Strafzöllen auf Autoimporte gedroht. Falls sich die EU und die USA nicht auf ein Handelsabkommen verständigen könnten, würden solche Importgebühren „sehr ernsthaft„ geprüft, sagte Trump am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. „Wir gehen davon aus, dass wir mit Europa einen Deal machen können„, sagte Trump. Kurz zuvor hatte sich Trump in Davos mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besprochen.