Berlin (dpa) – Ferrari-Star Sebastian Vettel hat den WM-Titel trotz der eigentlich aussichtslosen Lage in der Fahrerwertung noch nicht abgehakt. „Abgerechnet wird nach dem letzten Rennen am 1. Dezember in Abu Dhabi“, sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister im Interview der Tageszeitung „Die Welt“.