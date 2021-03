Paul-Ehrlich-Institut

Trotz mehr gemeldeter Nebenwirkungen: Astrazeneca ist sicher

Für den Astrazeneca-Impfstoff melden mehr Menschen Nebenwirkungen als für die beiden anderen in Deutschland eingesetzten Vakzine. Das könnte allerdings weniger am Impfstoff selbst als an anderen Faktoren liegen, erklärt das zuständige Institut.