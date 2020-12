Archivierter Artikel vom 21.07.2020, 15:52 Uhr

Barcelona

MotoGP

Trotz Armbruchs: Motorrad-Weltmeister Márquez darf starten

Jerez (dpa). Nur zwei Tage nach seiner Operation an seinem gebrochenen Oberarm hat Motorrad-Weltmeister Marc Márquez die Starterlaubnis für das zweite Saisonrennen in der MotoGP am Sonntag in Jerez erhalten.