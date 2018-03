Triumphaler Empfang für Japans Fußball-Weltmeisterinnen

Aus unserem Archiv

Tokio

Die japanischen Fußball-Weltmeisterinnen sind in ihrer Heimat als Heldinnen empfangen worden. Unter einem Blitzlichtgewitter schritten die Spielerinnen um Superstar Homare Sawa am Tokioter Flughafen Narita durch ein Spalier von Hunderten jubelnder Fans. Viele der begeisterten Anhänger erschienen schon Stunden vor dem Eintreffen der Weltmeisterinnen in blauen Nationaltrikots. Als die Maschine am Morgen im strömenden Regen landete, bildeten Löschfahrzeuge mit Wasserfontänen einen Triumphbogen über dem Flugzeug.