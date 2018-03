Trinkwasserversorgung der Bürger im Kreis ist gesichert

Aus unserem Archiv

Kreis Altenkirchen

Die Infrastruktur für die Trinkwasserversorgung der Menschen im Kreis Altenkirchen wird für die kommenden Jahrzehnte gesichert. Um die alte gusseiserne Leitung bald ablösen zu können, errichtet der Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen in Kooperation mit dem nordrhein-westfälischen Aggerverband eine neue Pipeline. Das erste Teilstück vom Hochbehälter in Waldbröl (NRW) bis ins Holperbachtal kann im September in Betrieb genommen werden.