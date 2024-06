Trickdieb lenkt Autofahrerin auf Parkplatz ab

Supermarktparkplatz und hochbetagte Fahrerin: Für einen mutmaßlichen Trickdieb eine gute Gelegenheit, um mit seiner Masche an Geld zu kommen.

Wiesbaden (dpa). Ein Trickdieb hat einer 86 Jahre alten Autofahrerin beim Einkaufen in Kostheim die Geldbörse entwendet. Die alte Frau hatte vor einem Discounter geparkt, ihre Einkäufe im Wagen verstaut und ihre Handtasche auf den Beifahrersitz gelegt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Gerade als sie am Freitag ausparken wollte, riss der ihr unbekannte Mann den Angaben nach die Beifahrertür auf und lenkte sie ab. Er forderte sie gestikulierend auf, ihre Außenspiegel doch im Blick zu haben.

«Die Seniorin war sich zu recht keiner Schuld bewusst und forderte den Mann auf, die Tür zu schließen», heißt es im Polizeibericht. Erst an der Kasse eines anderen Geschäfts fiel der 86-Jährigen später auf, dass der etwa 20 bis 30 Jahre alte Mann unbemerkt ihr Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen hatte.

