Triathleten dominieren den Volkslauf in Nochern

Auch die vielen kleinen Läufer sorgten für ein gutes Meldeergebnis beim Nocherner Volkslauf.

Foto: Thorsten Stötzer

Koch lag von Beginn an in Führung. Lediglich nach sieben Kilometern, auf dem höchsten Punkt der finalen von zwei Runden, eroberte Thewalt einmal die Spitze. "Ich wusste aber aus der ersten Runde, dass ich mich bergab absetzen kann", berichtete der Sieger hinterher. So lief er sich auf dem Gefällstück vor dem Ort den entscheidenden Vorsprung heraus, zu einem Spurt um den ersten Platz auf dem Sportplatz kam es nicht mehr.

"Die Zeit sagt alles", meinte der 24-jährige Koch zu dem schnellen Rennen. Auch Thewalt war angesichts seiner gesteigerten Bestzeit zufrieden und kündigte an: "Nächste Woche geht das Duell weiter." Die Erstplatzierten beim 29. Nocherner Volkslauf sind nämlich allesamt ambitionierte Triathleten, die am nächsten Sonntag in Bad Ems die Landesmeisterschaft auf der Mitteldistanz angehen wollen.

"Wir sind Streithähne und Trainingspartner", erklärte Thewalt zu seinem Verhältnis zum vier Jahre jüngeren Koch. Den dritten Rang belegte in Person von Georg Weiler (SRL Triathlon Koblenz) ein weiterer Ausdauer-Mehrkämpfer, Marco Strack vom TuS Singhofen war direkt dahinter der erste Starter aus dem Rhein-Lahn-Kreis, der im Hauptlauf die Ziellinie überquerte. Bereits als Siebte des Gesamtklassements tauchte die erste Frau auf, Simone Friedrich vom SRL Triathlon Koblenz. "Es war ein schöner Lauf", freute sich die 34-Jährige bei ihrem Nochern-Debüt. Ihren Start-Ziel-Sieg stufte als schnelle Trainingseinheit im Vorfeld des Bad Emser Triathlons ein. Lob sprach die Siegerin dem "netten Publikum" aus, das im Dorf eifrig für die Athleten klatschte. Anerkennung hatten sich speziell die Frauen allerdings auch verdient. Simone Friedrichs Zeit von 42:28 Minuten hatte noch keine Teilnehmerin erzielt, seit der VfL Nochern im Jahr 2007 seine Strecken neu geordnet hat.

Damals wurde der Hauptlauf von vier kürzeren auf zwei Fünf-Kilometer-Runden mit etlichen Höhenmetern und schönen Ausblicken ins Rheintal umgestellt. Die Zweite Sabine Schenkenhofer (Running Team Bad Ems) mit 44:49 Minuten und die Dritte Stefanie Zehe (MSC Melsungen) mit 45:16 Minuten liefen ebenfalls noch deutlich schneller als die besten Frauen in den vorangegangenen Jahren. Recht passables Sommerwetter, das sich nicht an frühere Hitzeschlachten anschloss, begünstigte die starken Leistungen.

Beim gastgebenden VfL Nochern stimmten ebenso die Zahlen, denn 94 Starter insgesamt bedeuteten erneut ein deutliches Plus. Mehr laufende Kinder aus dem Dorf und neue Gesichter im Haupt-Wettbewerb nannte Wolfgang Newill als Gründe für den Anstieg. "Ich bin vollkommen zufrieden und freue mich schon auf das 30. Mal im nächsten Jahr", bilanzierte der Organisator.

Von unserem Mitarbeiter

Thorsten Stötzer