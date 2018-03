Tremmel und Schneider setzen sich beim Molzberglauf durch

Kein Teaser vorhanden

In sechs Leistungsklassen gingen die Teilnehmer die 5000 Meter im Molzbergstadion auf der Kunststoffbahn an den Start. Von Beginn an gingen drückten die Läufer dabei aufs Tempo.

Foto: Karl-Heinz Messerschmidt

Und so grenzübergreifend zeigte sich auf dem Molzberg auch das Bild an der Spitze des insgesamt 209-köpfigen Feldes, das in sechs, nach Leistungsniveau eingeteilten Läufen, startete. Thomas Tremmel vom TuS Deuz siegte am Ende überlegen in 15:11,9 Minuten; dem 28-jährigen Herzhausener folgte in Fabian Jenne (SG Wenden/15:44,5) der Schnellste aus dem südlichen Sauerland. Ebenfalls noch unter 16 Minuten im Zielkanal waren der für die VSG Alsdorf/LG Sieg startende Wilgersdorfer Markus Mockenhaupt (Dritter in 15:49,6) sowie der 20-jährige Nils Schäfer (TV Daaden/15:54,1). Das Erfolgsbild der Westerwälder unter den Top Ten ging mit Jans Kaiser (SG Westerwald/16:33,0/7. Platz), Stefan Klöckner (VfL Kirchen/16:38,6/8.) und Knut Seelbach (SG Niederhausen-Birkenbeul/16:44,5/9.) weiter. Auch die schnellste Frau kam mit der 20-jährigen Tina Schneider aus dem AK-Land, die mit 17:58,8 Minuten knapp unter 18 Minuten blieb.

Diese Zeit hatten sich fast alle Aktiven, trotz des hochsommerlichen Abends, zum Ziel gesetzt. Immer wieder war das unter den Teilnehmern vor dem Start zu hören. Um das zu erreichen, wurden hier und da sogar die berühmten "Hasen" eingesetzt.

Ungeachtet dessen gab es ständig Duelle zu beobachten, die sich schon bei den klassischen Cupläufen der Region zeigten. So hing auf der Molzberg-Kunststoffbahn rundenlang in der Klasse M50 Frank Hermann Forster (LAG Siegen/17:44,6) dem Niederfischbacher Jürgen Schmissek (TuS Fischbacherhütte/17:32,0) an den Fersen, ehe er den zwei Jahre älteren Widersacher ziehen lassen musste. "Im nächsten Jahr laufen wir leider nicht mehr in einer Klasse, dann bin ich in der M 55", blickte Jürgen Schmissek schmunzelnd voraus, "aber unsere Duelle auf der Strecke, oder wie hier auf dem Molzberg auf der Bahn, gehen weiter."

Den Cuplauf-Strapazen stellt sich regelmäßig ein Läufer, der stolze 82 Jahre alt ist: Arno Siggel (Lauftreff Fischbacherberg), dem nicht nur der Respekt der anderen Aktiven gewiss ist, sondern auch die Zuschauer honorieren es mit viel Beifall, wenn der im Freudenberger Stadtteil Alchen wohnende Siggel im Ziel ankommt. So auch diesmal auf dem Molzberg, da hatte er die 5000-Meter-Herausforderung nach genau 30:13,1 Minuten bewältigt.

Vor den Cupläufen über jeweils 5000 Meter standen die 800-Meter-Läufe der Schülerinnen und Schüler an: Da erwiesen sich bei den 12 bis 15-jährigen Mädchen Carolin Euteneuer (SG Westerwald/2:40,0), Jana Zimmermann (2:42,2), Anna-Lena Mockenhaupt (2:49,2), beide DJK Betzdorf, und Hannah Wagner (VfB Wissen/2:50,4) als die Schnellsten. In dieses Quartett mischten sich aus der jüngeren Gruppe der Klassen W 8 bis W 11 nur Brenda Cataria-Byll (Projekt Erfolg mit SchuSS/2:43,0) und Annika Wehner (LAG Siegen/Alcher TG – 2:50,8). Auch bei den Schülern setzten sich einige AK-Talente durch, darunter besonders der 15-jährige Andreas Freihof (VfB Wissen), der seinen Mitstreitern in 2:13,1 Minuten auf und davon rannte. Bei den Schülern der Klasse M 8 bis M 11 blieb David Lemle (LG Westerwald) in 2:54,2 Minuten als Einziger unter drei Minuten.

Karl-Heinz Messerschmidt