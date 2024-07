Treffen mit Nadal: Bogenschützin Bauer grüßt den Opa

Anzeige

Paris (dpa). Die Begegnungen mit großen internationalen Sportstars sind für viele Olympia-Teilnehmer besondere Highlights. Bogenschützin Katharina Bauer hatte im olympischen Dorf in Paris auch schon so eine – und dachte dabei direkt an ihren Großvater. «Beim Abendessen vor ein paar Tagen stand plötzlich Rafael Nadal vor mir», berichtete die 28-Jährige. «Mein Opa ist großer Tennis-Fan. Ich habe ihm direkt eine Nachricht geschrieben.»

Um ein Selfie bat Bauer den spanischen Tennisprofi aber nicht. «Ich war, glaube ich, die Einzige, die keins wollte», sagte sie mit einem Schmunzeln. «Ich habe ihn einfach essen lassen. Er tat mir eh schon ein bisschen leid.» Nadal ist einer der größten Stars bei den Spielen in Frankreich überhaupt. Der 38-Jährige gewann in seiner Karriere bereits 22 Grand-Slam-Titel – 14 davon im Stade Roland Garros in Paris, wo die olympischen Tenniswettbewerbe ausgetragen werden.