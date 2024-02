Travis Kelce bereut Zwischenfall mit Trainer beim Super Bowl

Travis Kelce (l) bereut den Zwischenfall mit Chiefs-Head-Coach Andy Reid (r). Foto: John Locher/AP/dpa

Kansas City (dpa). NFL-Profi Travis Kelce bereut seinen Rempler und das Anbrüllen seines Trainers Andy Reid beim Super Bowl. «Ich kann mich nicht so aufregen, dass ich den Trainer anremple und ihn aus dem Gleichgewicht bringe und so», sagte der Tight End der Kansas City Chiefs im Podcast «New Heights», den er zusammen mit seinem Bruder Jason Kelce herausbringt.

Beim Sieg seines Teams gegen die San Francisco 49ers war der 34-Jährige am Sonntag wutentbrannt auf seinen Trainer zugestürmt und ihm dabei so nah gekommen, dass der Coach für einen Moment das Gleichgewicht verlor. Auslöser für die Szene war ein Ballverlust der Chiefs zu einem Zeitpunkt der Partie, als der Gegner besser war. Kelce war in der Situation nicht auf dem Feld und offenbar sehr aufgebracht. Nach dem Zwischenfall wurde er von einem Mitspieler zurückgehalten und weggeschoben.

«Du hast eine Grenze überschritten. Ich denke rückblickend betrachtet, gibt es bessere Wege, damit umzugehen» kommentierte sein Bruder die Aktion. «Ja, ich weiß. Ich bin ein leidenschaftlicher Typ. Ich liebe Coach Reid. Coach Reid weiß, wie sehr ich es liebe, für ihn zu spielen, wie sehr ich es liebe, ein Produkt seiner Trainerkarriere zu sein», entgegnete Travis Kelce. Reid kommentierte die Situation nach dem 25:22 der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers mit Humor: «Er hat meine Hüfte getestet.»