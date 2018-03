Aus unserem Archiv

New York

Die literarische Welt trauert um J. D. Salinger. Der Autor des Kultromans «Der Fänger im Roggen» starb, wie erst am Abend bekannt wurde, in seinem Haus in Cornish im US-Bundesstaat New Hampshire. Er wurde 91 Jahre alt. Salinger hatte mit «The Catcher in the Rye» einer ganzen Jugendgeneration ihr Buch gegeben, sich aber stets zurückgezogen. Der Welterfolg blieb sein einziger Roman, seine letzte Erzählung veröffentlichte er 1965. Schriftsteller würdigten ihn als einen der größten Nachkriegsliteraten der USA.