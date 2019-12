Augsburg

Trauer in Augsburg nach tödlicher Attacke

Nach der tödlichen Attacke auf einen Passanten in Augsburg herrscht dort Trauer und Entsetzen. Am Tatort, dem zentralen Königsplatz, legten Menschen Blumen nieder, Kerzen und Grablichter brennen. Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl zeigte sich bestürzt über die Tat. Bei einem Streit mit einer Gruppe junger Männer war ein 49 Jahre alter Mann am Freitagabend angegriffen und getötet worden. Die Täter sind flüchtig. Bei ihren Ermittlungen konzentriert sich die Polizei auf mögliches Bild- und Video-Material rund um den Tatort.