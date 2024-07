Mitarbeiter von MAN Truck & Bus arbeiten an einer Produktionsstraße an einem LKW. Die VW-Lkw-Holding Traton muss bei der geplanten Übernahme des US-Truckherstellers Navistar weiter Überzeugungsarbeit leisten. Das auf 43 US-Dollar je Aktie angehobene Übernahmeangebot bewerte Navistar und die möglichen Einsparmöglichkeiten eines Zusammenschlusses deutlich zu niedrig, teilte Navistar am 14.09.2020 in Lisle (Illinois) nach einer Sitzung des Verwaltungsrates mit. (zu dpa: «Traton zehrt vom Auftragsbestand») Foto: Sven Hoppe/DPA