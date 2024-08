Transfer kurz vor Vollzug: Couto im BVB-Trainingslager

Anzeige

Dortmund (dpa). Yan Couto wird in der kommenden Saison für Borussia Dortmund spielen. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, sei der Transfer mit Manchester City «juristisch betrachtet noch nicht final abgeschlossen». Aber der 22 Jahre alte Außenverteidiger ist mit einer Trainingserlaubnis des englischen Meisters bereits beim Vormittagstraining des Trainingslagers in Bad Ragaz am Samstag dabei. Noch bis zum 9. August bereiten sich die Borussen in der Schweiz auf die neue Bundesliga-Saison vor.

Couto war zuletzt für zwei Spielzeiten von Manchester City an den FC Girona nahe Barcelona ausgeliehen gewesen. Nun soll es sich laut dem TV-Sender Sky um ein Leih-Geschäft mit einer Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro handeln.

