Trainingspause für Kinder bei Schmerzen

Jena (dpa/tmn). Kinder machen Wachstumsphasen durch. Je nachdem, in welchem Alter sie einen bestimmten Sport ausüben, kann dies unterschiedliche Auswirkungen auf den Körper haben.

Denn der Knochen wachse und die Strukturen, zum Beispiel Sehnen und Bänder, hinken hinterher, erklärt Prof. Holger Schmitt, Chefarzt im Deutschen Gelenkzentrum an der ATOS Klinik Heidelberg. Das könne zum Beispiel zu Problemen an den Sehnen mit Entzündungsreaktionen führen. Dann müsse die Belastung sofort wieder zurückgeschraubt werden.

Regelmäßiges Training sowie Pause bei Schmerzen

Bewegung ist grundsätzlich sehr wichtig. Der Sport sollte regelmäßig und altersgerecht ausgeübt werden, erklärt Schmitt. Sobald aber bei Kindern oder Jugendlichen Schmerzen auftreten, sollten sie sofort mit dem Sport pausieren – bis Mediziner die Ursache gefunden haben.

Oft liegt es daran, dass sie sich wegen Rumpf- und Kraftproblemen nicht genug stabilisieren können. «Das lässt sich durch Pausen und richtiges aufbauendes Training schnell beheben», erklärt Schmitt.

Kindesalter kann Verletzungsarten beeinflussen

Bei Kindern im Grundschulalter verursachen laut Prof. Schmitt Stürze beim Spielen meist Knochenbrüche an Hand- oder Sprunggelenk. Jugendliche ab etwa 14 Jahren haben hingegen oft Probleme an der Wachstumsfuge der Knochen, vor allem in den Lauf- und Sprung-Sportarten.

Es komme bei ihnen dann etwa im Kniegelenk zu einer Entzündung von Knochen und Knorpel, genauer am Schienbeinkopf. Verursacht wird dies durch Überbeanspruchung des Beins, Schmerzen und Schwellung sind die Folge. Helfen können hier vier Wochen Sport-Pause, so Prof. Schmitt.

Bänderverletzungen nach Schließung der Wachstumsfugen

Die Wachsrumfugen sind in der Regel bei Mädchen ab 14 bis 15 Jahren und bei Jungen ab 16 bis 17 Jahren geschlossen. Ab dann treten häufiger Verletzungen an den Bändern auf. Gerade Mädchen in «Stop-and-Go»-Sportarten seien oft von Verletzungen des Kreuzbandes am Knie betroffen.

Übrigens: Bevor Kinder mit einem Leistungssport beginnen, empfiehlt die Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin (GOTS) immer einen gründlichen Check bei Kinderärzten und Sportmedizinern. Um Verletzungen vorzubeugen, ist zudem ein durchdachtes Training wichtig.

