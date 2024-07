Trainingsauftakt der Eintracht mit Uzun vor 1.000 Fans

Eintracht Frankfurt steigt in die Vorbereitung auf die neue Saison ein. Mit dabei: Neuzugang und Top-Talent Can Uzun. Andere namhafte Spieler fehlen zum Auftakt noch.

Frankfurt/Main (dpa) – Mit Neuzugang Can Uzun, aber ohne Nationalspieler Robin Koch hat Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt vor 1.000 Fans das erste Mannschaftstraining zur Vorbereitung auf die neue Saison absolviert. EM-Fahrer Koch ist wie Copa-América-Teilnehmer Willian Pacho (Ecuador) noch im Urlaub, wie die Eintracht mitteilte. Außerdem fehlte Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri wegen einer Erkältung.

Bei der knapp 90-minütigen Trainingseinheit waren auch Xaver Zembrod und Jan Fießer dabei, die das Trainerteam der Frankfurter um Chefcoach Dino Toppmöller für die anstehende Saison komplettieren.

Die Eintracht reist für die Vorbereitung vom 22. Juli bis 3. August in die USA. Die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt findet am 10. August gegen den spanischen Club FC Valencia statt. Am 19. August sind die Hessen dann in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig zu Gast. Wenige Tage später tritt die Toppmöller-Mannschaft am ersten Bundesliga-Spieltag bei Borussia Dortmund an.