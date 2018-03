Training in Mastershausen

Die Deutsche Taek-wondo Union (DTU), der einzige in Deutschland anerkannte Fachsportverband für olympisches Taekwondo, hat die Abteilung Taekwondo der Sportfreunde Mastershausen mit dem DTU-Vereinszertifikat ausgezeichnet. Damit wird bestätigt, dass der Verein bestimmte Qualitätskriterien einhält.

Das sind neben qualifizierten Trainern mit gültigem Trainerschein auch regelmäßig durchgeführte Gürtelprüfungen und die Ausbildung neuer Schwarzgurte. Darüber hinaus nimmt der Verein auch regelmäßig an Wettkämpfen und Breitensportaktivitäten teil. Der Verein in Mastershausen bietet Training für Anfänger und Fortgeschrittene an. Weitere Informationen und Trainingszeiten gibt’s im Internet beim Verein: www.sportfreundemastershausen.de/twd