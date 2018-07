Trainer Favre wird in Dortmund vorgestellt

Dortmund

Bei Borussia Dortmund beginnt eine neue Zeitrechnung. Heute wird Trainer Lucien Favre offiziell vorgestellt. Der ehemalige Coach von Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach, der zuletzt bei OGC Nizza unter Vertrag stand, kehrt damit nach fast drei Jahren zurück in die Fußball-Bundesliga. Der 60 Jahre alte Schweizer tritt beim BVB die Nachfolge von Peter Stöger an, der am Ende der vorigen Saison seinen Abschied verkündet hatte. Das erste Teamtraining unter der Regie von Favre ist für den kommenden Montag vorgesehen.