Trainer Böger übernimmt deutsche U-17-Auswahl

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) macht Stefan Böger zum neuen Trainer seiner U-17-Nationalmannschaft.

Foto: Carmen Jaspersen – DPA

Coach des U-16-Teams wird der ehemalige Profi Christian Wück. Das gab der DFB am Freitag in Frankfurt/Main bekannt. Böger arbeitet seit Juli 2008 für den DFB und bereitet das Team des Jahrgangs 1996 nun auf die Qualifikation zur Europameisterschaft in der Slowakei und die Weltmeisterschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten vor.