Der Autobauer Toyota weitet seine Rückrufaktion aus: Wegen möglicherweise defekten Gaspedalen ist eine Rückrufaktion auch für den gesamten europäischen Markt geplant. Wann diese anläuft steht noch nicht fest, sagte Toyota-Sprecherin Susanne Knetchges. Es werde weiter geprüft, in welchen Modellen die problematischen Pedale des US-Zulieferers CTS eingebaut seien und um welche Stückzahlen es gehe. Erst gestern hatte der japanische Autohersteller in den USA knapp 1,1 Millionen Kunden dazu aufgerufen ihre Wagen in die Werkstatt zu bringen.