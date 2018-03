Toyota nimmt Abschied vom Diesel – Angebot für Pkw läuft aus

Genf

Der japanische Autoriese Toyota zieht sich wegen der sinkenden Diesel-Nachfrage noch in diesem Jahr ganz aus der Produktion dieses Antriebs für Personenwagen zurück. Das kündigte der Konzern beim Genfer Automobilsalon an. Dieselmotoren würden 2018 im gesamten Pkw-Angebot auslaufen. Man reagiere damit auf das geringere Interesse der Kunden. Im vorigen Jahr hätten bei Toyota weniger als 10 Prozent der verkauften Wagen in dem Segment einen Dieselantrieb gehabt, während Hybridantriebe – eine Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor – einen Anteil von 41 Prozent erreichten.